نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رغبة أتلتيكو مدريد في ضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن حقيقة مفاوضات أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع ماركوس ألونسو نجم برشلونة.



وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن أتلتيكو مدريد لم يدخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع ماركوس ألونسو.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن ماركوس ألونسو سوف يرحل عن برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن ماركوس ألونسو شارك في 8 مباريات فقط مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، حيث غاب عن المباريات لمدة 3 شهور في الموسم الحالي.



وأوضح فابريزيو رومانو أن ألونسو كان قد انضم إلى برشلونة قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر في صيف عام 2022 وتوج مع البرسا بكلا من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.



وألمح فابريزيو رومانو أن عقد ماركوس ألونسو البالغ من العمر 33 عامًا مع برشلونة ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وارتبط بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد نادي العاصمة الإسبانية.