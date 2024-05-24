نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. تشافي يودع جماهير برشلونة بعد الإقالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع المدرب تشافي هرنانديز جماهير نادي برشلونة بعدما قرر خوان لابورتا رئيس النادي إقالته من منصبة نهاية الموسم بشكل رسمي.



يذكر ان تشافي قرر في وقت سابق الرحيل عن برشلونة بسبب سوء النتائج وعدم التتويج بأي بطولة إلى ان لابورتا أقنعه بالبقاء واستمرار مهمته من الفريق الكتالوني.



رسالة تشافي الوداعية

‏وكتب تشافي عبر حسابه على موقع انستجرام: أعزائي المشجعين، وقتي على مقاعد البدلاء في برشلونة سينتهي يوم الأحد. ليس من السهل أبدًا مغادرة نادي حياتك، لكنني أفعل ذلك بفخر شديد، بعد عامين ونصف على رأس غرفة الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية.

‏وتابع: أشكر للمشجعين الدعم والمودة الذين كانوا دائمًا بجانبي وأظهروا لي دائمًا نفس الحب الذي كنت أشعر به خلال فترة وجودي كلاعب. اعتبارًا من يوم الأحد سأكون لاعبًا آخر في المدرجات، سواء الآن في مونتجويك أو في غضون بضعة أشهر في نو كامب نو. لأنه قبل أن أصبح لاعبًا أو مدربًا أنا من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل لنادي حياتي والذي سيكون دائمًا تحت تصرفي.

‏فيما أضاف: عملت مع مجموعة من اللاعبين الرائعين ومع طاقم عمل مذهل. بفضلهم جميعًا وصلنا إلى الأهداف المحددة والتي بلغت ذروتها الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس السوبر. لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا لكننا جمعنا رؤوسنا معًا وساعدنا في تنمية جيل جديد من اللاعبين الشباب من لاماسيا الذين يلهموننا جميعًا مشجعي برشلونة.

‏واختتم قائلا: شكرا جزيلا للجميع. إلى الجماهير واللاعبين والموظفين وموظفي النادي والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين ووسائل الإعلام وكل من شاركت معهم الرحلة طوال هذين الموسمين والنصف، أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي.. فيسكا البارسا.