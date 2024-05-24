نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف بن شرقي يقترب من الرحيل عن الريان القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة الكأس القطرية عن اقتراب رحيل المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب فريق الريان القطري، بنهاية الموسم الحالي. انضم بن شرقي إلى صفوف الريان مع بداية الموسم الحالي 2023-2024، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.

رحيل أشرف بن شرقي عن الريان

ووفقًا لما ذكرته قناة "الكأس" عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، فإن بن شرقي يتلقى عروضًا محلية بالإضافة إلى عرض من نادٍ سعودي، مما يجعله قريبًا من مغادرة الريان.

جدير بالذكر أن أشرف بن شرقي لعب سابقًا في صفوف نادي الزمالك المصري من موسم 2019 حتى يونيو 2022، حيث حصد مع الفريق أربعة ألقاب، هي الدوري المصري، كأس مصر، السوبر الإفريقي، والسوبر المصري.

وكان أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد صرح في وقت سابق بأنه يتمنى عودة بن شرقي إلى الفريق، لكن أي قرار بشأن ذلك سيكون وفقًا لاحتياجات المدير الفني.

تألق بن شرقي سابقًا مع فريق الوداد المغربي، حيث حقق معهم بطولة دوري أبطال إفريقيا في عام 2017. بعد ذلك، انتقل إلى الهلال السعودي ومنه خرج على سبيل الإعارة إلى نادي لانس الفرنسي.

بعد انتهاء إعارته، انتقل بن شرقي من الهلال إلى الزمالك، ومن ثم إلى الجزيرة الإماراتي بعد نهاية عقده مع الزمالك، قبل أن ينضم إلى الريان القطري.