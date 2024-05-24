نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضم خليفة كروس؟.. مدرب ريال مدريد يكشف مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على حقيقة التعاقد مع بديل للنجم الألماني توني كروس الذي أعلن اعتزاله.

وأعلن توني كروس إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد بطولة اليورو 2024 والتي سوف تنطلق في شهر يونيو القادم وأن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هي الأخيرة له مع ريال مدريد.

أنشيلوتي: من الصعب العثور على بديل لتوني كروس

قال أنشيلوتي في تصريحات صحفية له عن ضم بديل لتوني كروس: "من الصعب جدًا العثور على إحدى صفات توني كروس الفنية، وهذا ليس ما نفكر فيه".

وأكد: "لقد فكرنا في الاستعداد للنهائي للفوز به لم تكن محاولة تغيير رأيه سهلة".

ويواصل فريق ريال مدريد تدريباته لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس مساء غدا السبت في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.