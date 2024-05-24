الزمالك يحسم الجدل بشأن التعاقد مع أشرف بن شرقي في الموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري السابق، مع بداية الموسم المقبل، في ظل انتشار الشائعات حول انضمامه لصفوف الفارس الأبيض.

الزمالك يحسم الجدل بشأن التعاقد مع أشرف بن شرقي

أكد المصدر أن هناك رغبة واضحة في ضم أشرف بن شرقي لصفوف الفريق في بداية الموسم المقبل، ولكن بشرط تخفيض قيمة الراتب الذي يتقاضاه حاليًا، حيث يرفض النادي دفع مبالغ مالية كبيرة حفاظًا على استقرار الفريق.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك لم يتواصل مع أشرف بن شرقي خلال الفترة الأخيرة، ولكنه ضمن المرشحين للعودة إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل لتعزيز الخط الهجومي. وسيتم حسم مسألة انضمامه بناءً على قرار المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق.

وكان نادي الريان القطري قد أعلن مؤخرًا عن رحيل أشرف بن شرقي بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده مع النادي. وبذلك، يحق للاعب المغربي التوقيع مع أي نادٍ والانضمام إليه في صفقة انتقال حر مع بداية الموسم المقبل.