نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي: ساعدنا في تنمية جيل جديد من شباب اللاماسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن قرار إقالته من تدريب النادي الكتالوني.



وأصدر برشلونة بيانا رسميًا اليوم الجمعة إقال فيه تشافي هيرنانديز البالغ من العمر 44 عامًا من منصبه كمدير فني للفريق.



وقال تشافي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس::أصدقائي الأعزاء يوم الأحد ستنتهي مرحلتي على مقاعد البدلاء ببرشلونة".



وأضاف: "ليس من السهل أبدًا مغادرة نادي حياتك، لكنني فخور جدًا، بعد عامين ونصف كقائد لغرفة خلع الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية بالنسبة لي".



وتابع: "أريد أن أشكر المشجعين على الدعم والمودة، الذين كانوا دائمًا بجانبي وأظهروا لي نفس الحب في جميع الأوقات".



وأردف قائلًا: "اعتبارًا من يوم الأحد، سأكون مشجعًا آخر في المدرجات لأنه قبل أن أصبح لاعبًا أو مدربًا كنت من مشجعي برشلونة، وأريد فقط الأفضل لنادي حياتي".



واستطرد قائلا: "لقد عملت مع مجموعة رائعة من اللاعبين وطاقم عمل رائع، بفضلهم جميعًا، تمكنا من تحقيق الأهداف المقترحة وبلغت ذروتها العام الماضي بالفوز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني".



وتابع: "لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا ساعدنا في تنمية جيل جديد من لاعبي كرة القدم الشباب من لا ماسيا الذين يلهمون جميع مشجعي برشلونة".



وواصل: "شكرًا جزيلًا للجميع، إلى الجماهير واللاعبين وموظفي النادي والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين ووسائل الإعلام وكل من شاركت معهم الرحلة خلال هذين الموسمين والنصف".



واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي، يحيا برشلونة".