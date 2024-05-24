عاجل.. الأهلي بطلًا لدوري المحترفين لكرة اليد عقب فوزه على الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تُوج النادي الأهلي بطلًا لدوري المحترفين لكرة اليد رجال، عقب فوزه المستحق على نادي الزمالك بنتيجة 27-21.

وبهذا الانتصار، أكد الأهلي تفوقه في الموسم الحالي 2023-2024، محققًا الفوز في مباراتين من أصل ثلاث، ليحسم اللقب لصالحه.

انطلقت المواجهة الحاسمة بين الفريقين اليوم الجمعة، وبدأت المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

احداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

خلال الشوط الأول، تقدم الأهلي، الملقب بالمارد الأحمر، بفارق هدف واحد على الزمالك. ومع نهاية الشوط، تمكن الزمالك من قلب النتيجة لصالحه بتقدم ضئيل 10-9.

في المباراة الافتتاحية، حقق الأهلي الفوز بنتيجة 26-25، بينما استطاع الزمالك، المعروف بالفارس الأبيض، أن يعود في المباراة الثانية ويفوز بنتيجة 29-25.