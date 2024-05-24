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أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري على حساب فريق الزمالك، بعد أن تغلب عليه في المباراة الثالثة من النهائي، التي جمعت الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الدوري لكرة اليد

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم بنتيجة 27-21، حيث جاءت المباراة قوية وقدم خلالها الفريق عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، وتألق محمد إبراهيم، فيما أدار ديفيد ديفيز المدير الفني، اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.

تميز لاعبو «رجال يد الأهلي» بالقوة والسرعة في النواحي الدفاعية والهجومية، إلا أن الشوط الأول انتهى بتأخر الفريق بنتيجة 9-10، ومع انطلاقة الشوط الثاني تغير الأداء بشكل أكبر، وسيطر اللاعبون على مجريات اللعب لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الفريق بنتيجة 27-21، ليحرز الأهلي اللقب عن جدارة واستحقاق.

وكان «رجال يد الأهلي» قد تغلب على الزمالك بنتيجة 26-25 في اللقاء الأول بينما خسر الفريق في اللقاء الثاني بنتيجة 29-25، قبل أن يتفوق في المواجهة الثالثة ويحسم البطولة.