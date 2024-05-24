نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم غير متوقع.. فليك يحدد أول صفقة صيفية في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد هانسي فليك مدرب برشلونة القادم، أول صفقة مطلوبة لدعم صفوف الفريق الكتالوني وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة، عن رحيل المدير الفني تشافي هيرنانديز عقب انتهاء منافسات الموسم الجاري 2024/15.

واستقر خوان لابورتا مدرب برشلونة، على تعيين الألماني هانسي فليك مدربًا جديدًا لفريق الكرة الأول خلفًا لتشافي.

فليك يريد قدوم كيميتش إلى برشلونة

قال الإعلامي الإسباني ماتيو موريتو أن فليك يرغب في قدوم جواشو كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ، إلى صفوف برشلونة.

وأشار إلى أن فليك يُحب أسلوب كيميتش ويعرفه جيدًا، وبرشلونة معجب به منذ فترة طويلة.

وذكر ماتيو أيضًا، أنه لا توجد مفاوضات أو محادثات حالية مع لاعب بايرن ميونخ، ولكن هناك اهتمام ملموس به.