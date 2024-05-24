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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين فريق سموحة ضد نظيره فاركو في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعه ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين سموحة وفاركو

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث نجح لاعب سموحة بركات حجاج في الدقيقة ال22، من إحراز الهدف الأول لفريقه سكن شباك فريقه المنافس فاركو.

وفي الدقيقة ال 41 قبل انتهاء الشوط الأول أحرز لاعب فاركو عمرو ناصر هدف التعادل في شباك سموحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت تشكيله فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: جابر كامل - أحمد عوض – ياسين مرعي – جيفرسون إينكادا.

خط الوسط: أحمد البحراوي – محمد فخري – محمود عماد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – سيف تيري.

ويحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 34 نقطة.