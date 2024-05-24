أونانا: تين هاج كبير بدرجة كافية لدعم نفسه.. والفوز بكأس الاتحاد لا يكفي

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، أندريه أونانا، بالمدرب إريك تين هاج قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، الذي سيُقام في ملعب "ويمبلي" لموسم 2023/24. يأتي هذا التصريح بينما يُعاني مانشستر يونايتد من موسم صعب، حيث احتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات أندريه أونانا

تقارير صحفية أشارت اليوم إلى نية مانشستر يونايتد في إقالة إريك تين هاج بغض النظر عن نتيجة النهائي. وفي تصريحات نُشرت في صحيفة "إندبندنت"، أوضح أونانا أن المباراة النهائية تعتبر حافزًا إضافيًا بالنسبة للفريق، مشيرًا إلى حضور الجماهير وأهمية تحقيق الفوز.

وأكد أونانا أنهم يعرفون جيدًا قوة مانشستر سيتي، وأنهم يسعون للفوز بالمباراة. كما أشاد بتين هاج، مؤكدًا أنه رجل جيد ومدرب متميز، وأن الصعوبات التي واجهها المدرب هذا الموسم كانت كبيرة، مما جعل الأمور تبدو صعبة بالنسبة للفريق.

وفيما يتعلق بأهمية التأهل للدوري الأوروبي، أوضح أونانا أنها تعتبر خطوة مهمة بالنسبة للنادي واللاعبين، مؤكدًا على أن الهدف ليس فقط الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، بل أيضًا التأهل للمسابقات الأوروبية.