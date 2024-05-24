نجم برشلونة يقترب من الرحيل بعد إقالة تشافي

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الرحيل عن البارسا في الميركاتو الصيفي القادم بعد إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأعلن النادي الكتالوني ظهر اليوم الجمعة عن إقالة المدرب تشافي هيرنانديز وأنه سوف يرحل بعد مباراة إشبيلية يوم الأحد في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب سيرجي روبيرتو يقترب من مغادرة نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم بسبب إقالة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأوضحت أن بقاء تشافي كان سيمنع سيرجي روبيرتو من مغادرة النادي الكتالوني حيث أنه هو الوحيد الذي يقتنع بإمكانيات اللاعب وقدرته على اللعب.

وقد ذكرت تقارير صحفية في فترة سابقة عن وجود اهتمام من قبل نادي إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد مع النجم سيرجي روبيرتو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.