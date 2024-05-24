نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الترجي يتلقى صفعة قوية قبل لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية تونسية كشفت أن الاجتماع الفني لمباراة الترجي والأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أفضى إلى مفاجأة بخصوص توفير التذاكر للجماهير التونسية المشجعة للترجي.

صدمة في الترجي التونسي قبل إياب النهائي الأفريقي

وأوضحت إذاعة «موزاييك» أنه تم تخصيص 2500 تذكرة لجماهير الترجي، وهو العدد الذي فاجأ إدارة النادي التي كانت تنتظر توفير 3500 تذكرة على الأقل وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

بينما تجري إدارة الترجي والسفير التونسي في مصر مفاوضات مع الجانب المصري لزيادة عدد التذاكر، خاصة مع تقدير وصول عدد الجماهير التونسية إلى 8000 مشجع.

الأهلي تعهد بإضافة 500 تذكرة إضافية للترجي، لتصل إلى 3000 تذكرة، إلا أن هذا العدد لم يلبِ رغبة إدارة الترجي التي كانت تأمل في المزيد.

كانت إدارة الترجي قد طلبت في وقت سابق الحصول على 7 آلاف تذكرة لجماهير النادي، مما يجعل العدد المعروض حاليًا صدمة بالنسبة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي سيُقام في استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا السبت.