التعادل الإيجابي يحسم مباراة سموحة وفاركو في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي المواجهة بين فريق سموحة ضد نظيره فاركو في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعه ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة سموحة وفاركو

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث نجح لاعب سموحة بركات حجاج في الدقيقة ال22، من إحراز الهدف الأول لفريقه سكن شباك فريقه المنافس فاركو.

وفي الدقيقة ال 41 قبل انتهاء الشوط الأول أحرز لاعب فاركو عمرو ناصر هدف التعادل في شباك سموحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الثاني دون أهداف بعد استحواذ وسيطرة من قبل فريق فاركو في المواجهة التي أقيمت على ستاد حرس الحدود.

وبهذه النتيجة احتل فريق فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 35 نقطة.