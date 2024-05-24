نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة دراماتيكية.. إنبي يقتنص فوزا مثيرا أمام سيراميكا كليوباترا بدوري nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز أمام فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة دوري Nile للموسم الرياضي الحالي.

أحداث ونتيجة مباراة إنبي ضد سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

أفتتح اللاعب جون إيبوكا التسجيل لصالح فريق سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ركلة ركنية على يسار مرمى إنبي، نفذت بعرضية لداخل منطقة الجزاء لم يجيد دفاع إنبي التعامل معها لينجح ايبوكا في وضع الكرة داخل الشباك.

أهدر علي فوزي ركلة جزاء لصالح فريقه إنبي بالدقيقة 25، بعدما سدد كرة أرضية ارتدت من القائم الأيمن لمرمى سيراميكا.

سجل سيراميكا الهدف الثاني عن طريق جون إيبوكا بالدقيقة 45+3، بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد القرموطي إلى داخل منطقة الجزاء تمكن من السيطرة عليها ليسددها في الزاوية اليسرى بمرمى إنبي.

ثم عادل فريق إنبي النتيجة عن طريق أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 69 بعد ركلة حرة مباشرة وسط الملعب نفذها علي فوزي بتمريرة طويلة إلى داخل منطقة الجزاء استقباعا كالوشا برأسية سكنت شباك سيراميكا.



وأحرز أحمد أمين اوفا الهدف الثاني لفريق إنبي بالدقيقة 74، بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق صلاح زايد لداخل منطقة الجزاء استقبلها اللاعب برأسية داخل الشباك.



واستطاع احمد صبيحة هدف فوز فريق إنبي في المباراة بالدقيقة 90+6، بعد كرة ركنية نفذها اللاعب برأسية قوية داخل شباك مرمى سيراميكا كليوباترا.

ترتيب الفريقين بجدول دوري نايل

بهذه النتيجة، يتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 34 متواجدا بالمركز السابع بترتيب دوري نايل، فيما يتواجد إنبي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.