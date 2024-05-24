أحمد سيد زيزو: الكونفدرالية مكافأة من الله للزمالك.. والدوري لم يحسم

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أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، على تتويج الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية، والتي حققها نادي الزمالك على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات صحفية لريدل بل مصر، أن التتويج بكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، مكافأة من الله على المجهود الكبير الذي قدمه اللاعبين هذا العام، في وسط الظروف التي مر بها النادي خلال هذا العام.

وتابع زيزو أن البطولة ستعطي ثقة كبيرة للاعبين المنضمين حديثًا لنادى الزمالك، وستزيد من انسجامهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد زيزو المنضم حديثًا لعائلة ريد بُل مصر، أن نادي الزمالك ينافس على كافة البطولات التي يشارك بها، سواء بطولة الدوري أو كأس مصر وبالاضافة إلى بطولة السوبر الأفريقي التي تأهل لها الفريق عقب التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكمل أن تحقيق الكونفدرالية الأفريقية، أعطى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب، ثقة ودفعة كبيرة، ولها طابع إيجابي على المنظومة كاملة.

وعن موقف الزمالك في بطولة الدوري أكد أحمد السيد زيزو أن الفريق ليس قريب ولا بعيد عن المنافسة في البطولة.

وواصل أنه مازال هناك 18 مباراة أخرى في البطولة، وأنه مازال هناك وقت كبير للحديث عن حسم اللقب، وأن الأمر لم يحسم حتى الآن.

ووجه زيزو رسالة لجماهير نادي الزمالك، أن الجميع يعمل في نادي الزمالك ويقدم كل ما الديه من أجل الجماهير وحتى تكون سعيدة بنتائج الفريق وتحقيق الألقاب.

وأردف أن الله كافأنا جميعًا وفي مقدمتنا جمهور نادي الزمالك بتحقيق لقب الكونفدرالية، ونسعى لمواصلة تحقيق الألقاب من أجل جمهورنا الداعم والسند الأول للنادي.

وأتم أحمد سيد زيزو تصريحاته أنه سعيد بالانضمام إلى عائلة ريد بُل مصر، وأنه متحمس للغاية للعمل مع ريد بُل، مؤكدًا أنه متوقع نجاح كبير له في هذه التجربة.

الجدير بالذكر أن أحمد السيد زيزو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، انضم لعائلة ريد بٌل مصر، رفقة العديد من نجوم الرياضة المصرية، مثل نوران جوهر بطلة العالم في الاسكواش، وهنا جودة نجمة تنس الطاولة المصري وطاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.