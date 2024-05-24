عاجل.. حسام حسن يكشف موعد إعلان قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الحساب الرسمي الخاص بمنتخب مصر، موعد إعلان حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة التي ستواجه بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

وأعلن الحساب االرسمي عبر منصة “إكس” أنه سيتم الكشف قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل، يتوقع أن تحمل هذه القائمة بعض المفاجآت، حيث يُتوقع عودة قائد الفراعنة، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، للتواجد في القائمة لأول مرة تحت قيادة المدرب حسام حسن.

من المتوقع أيضًا أن يُضاف الحارس محمد الشناوي، الملقب بـ "العميد"، من النادي الأهلي إلى القائمة، على الرغم من عدم مشاركته في اللقاءات الأخيرة مع الفريق. ومن المؤكد أن غياب عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لن يكون حاضرًا في القائمة بسبب إجرائه لعملية جراحية في يده قبل بضعة أيام، مما يعني عدم قدرته على المشاركة في التصفيات رفقة الفراعنة.

ملامح قائمة منتخب مصر

قبل المواجهتين المقبلتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، كشف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن قائمة أولية تضم 60 لاعبًا. سيتم اختيار القائمة النهائية من بين هؤلاء اللاعبين فيما بعد.

استقرت القائمة الأولية على ضم ثمانية لاعبين من نادي الزمالك، وهم: محمد صبحي، ناصر ماهر، عمر جابر، محمد عواد، أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي، أحمد فتوح، ونبيل عماد دونجا.

وتضمنت القائمة الأولية أيضًا 15 لاعبًا من النادي الأهلي، مع إمكانية استبعاد بعضهم في القائمة النهائية. من بين هؤلاء اللاعبين: أكرم توفيق، مصطفى شوبير، محمد الشناوي، أحمد عبد القادر، عمر كمال عبد الواحد، محمود عبد المنعم كهربا، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمد هاني، محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم.