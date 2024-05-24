نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يختار مزاملة ميسي في إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار نجم ريال مدريد، وجهته القادمة في فترة الانتقالات الصيفية وذلك بعد مغادرة صفوف الفريق الملكي عقب انتهاء الموسم.

ناتشو يفضل الذهاب إلى الدوري الأمريكي

يرحل المدافع المخضرم ناتشو فرنانديز، بشكل مؤكد عن ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير إسبانية إن ناتشو لا يفضل الاستمرار في أوروبا، ويفاضل حاليًا ما بين الانتقال إلى الدوري الأمريكي أو السعودي، وذلك على خطى النجوم الكبار قبل اعتزالهم.

ووفقًا لما أورده موقع "ريليفو" الإسباني فأن ناتشو يريد اللعب في الدوري الأمريكي، ومن الممكن أن ينضم إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز في إنتر ميامي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ناتشو سوف يحصل على راتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو، في حال قرر الذهاب إلى الدوري الأمريكي.