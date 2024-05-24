نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد بطلا لكأس أمير قطر للمرة 19 في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق السد القطري من الفوز بكأس أمير قطر للمرة ال19 في تاريخه بعدما تغلب على فريق قطر بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية المونديالي وسط حضور جماهيري ورسمي كبير حيث شهد اللقاء تواجد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

هدف اللقاء الوحيد سجله المحترف الكولومبي في صفوف السد ماتيوس أوريبي عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بعدما صوب كرة قوية داخل منطقة الجزاء لم يتمكن حارس قطر من التصدي للكرة التي مرت إلى داخل الشباك.

المباراة إنتهت بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي رغم إضاعة السد بطل الدوري هذا الموسم العديد من الكرات المحققة وتصدي القائم والعارضة لثلاثة أهداف محققة للسد إلا أن لاعبي نادي قطر وحارس مرمى الفريق حافظوا على نظافة الشباك طوال شوطي اللقاء الأول والثاني.

الدقيقة 109 شهدت حالة طرد نادرة للاعب السد ومنتخب قطر أكرم عفيف بعد تدخل عنيف أمام لاعب نادي قطر تباتا رغم إحتساب الحكم بطاقة صفراء وبعد العودة لتقنية الفيديو قام بإلغاء القرار وأشهر البطاقة الصفراء في وجه الدولي القطري أكرم عفيف والذي غادر الملعب وسط تحية زملاؤه ولاعبي قطر.

جدير بالذكر أن المباراة هي الختامية لنجم السد الجزائري بغداد بونجاح مع الفريق بعدما أعلن رحيله للاحتراف بالدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.