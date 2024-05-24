نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ريال مدريد الصارم تجاه مشاركة مبابي في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بموقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024 مع منتخب فرنسا الأولمبي. قبل أسبوعين، أعلن مبابي نيته مغادرة باريس سان جيرمان بنهاية عقده هذا الموسم، مما أثار تكهنات بانتقاله إلى ريال مدريد.

موقف ريال مدريد من مشاركة مبابي في الأولمبياد

ووفقًا لتقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن "راديو ماركا" الإسبانية، يبدو أن مبابي لن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف، على الرغم من دعوة الرئيس الفرنسي له بالمشاركة.

تُخصص منافسات الأولمبياد للرياضيين الذين تقل أعمارهم عن 23 عامًا، ولكن هناك مجالًا للاعبين الأكبر سنًا أيضًا، بمعدل 3 لاعبين.

طلب الرئيس الفرنسي إدراج مبابي في قائمة المنتخب الأولمبي، ولكن ريال مدريد يبدو أنه رفض هذه الفكرة، معتبرًا أن مشاركة مبابي في الأولمبياد قد تعرّضه للإرهاق والإصابة، ما يضر بفريقه بعد انتهاء بطولة يورو 2024.

يبدأ موسم الدوري الإسباني الجديد في 14 أغسطس، بعد خمسة أيام فقط من المباراة النهائية في الأولمبياد، وهذا يجعل مشاركة اللاعبين في البطولة الأولمبية أمرًا مثيرًا للجدل.