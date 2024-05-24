هل احتفل بإقالة تشافي؟.. وكيل لاعب برشلونة يبحث عن نادٍ جديد

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب أحد نجوم برشلونة، من خطوة الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

جواو فيليكس يبحث عن نادٍ

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن البرتغالي جواو فيليكس لاعب برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، لن يستمر مع الفريق الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن خورخي مينديز وكيل جواو فيلكس بدأ البحث له عن نادٍ جديد غير برشلونة.

وتأتي هذه الخطوة كدليل على عدم إمكانية استمرار جواو فيليكس مع برشلونة في الموسم المقبل، خاصةً بعد قرار إقالة المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وفي السياق ذاته؛ ألقى برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني الشهير، الضوء على صورة نشرها جواو فيليكس وهو يحتفل في التدريبات، بعد وقت قليل من إعلان قرار إقالة تشافي.

وقام جواو فيليكس، بالرد على حساب البرنامج، قائلًا: "أنتم يا من تبحثون عن المشاكل وهي غير موجودة".