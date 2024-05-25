من الألف للياء.. دوت الخليج الرياضي يكشف قصة مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت رحلة المغربي أشرف بن شرقي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري بعد نهاية تعاقده مع الفريق ليتأكد رحيل اللاعب رسميًا في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

قصة مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

وارتبط اسم المغربي أشرف بن شرقي بالعودة من جديد لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي.

أشرف بن شرقي - الزمالك

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد انفرد في أكتوبر الماضي برغبة أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في استعادة خدمات المغربي أشرف بن شرقي وترحيب اللاعب بالعودة لصفوف القلعة البيضاء قبل ثمانية أشهر.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي قصة مفاوضات الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي المنتهي تعاقده مع نادي الريان القطري.

بدأت المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي منذ عهد المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور حيث اجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم السابق بالنادي الأبيض مع اللاعب أثناء تواجده مع فريق الجزيرة الإماراتي ولكن المفاوضات توقفت بسبب المقابل المادي.

عادت المفاوضات بين الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي قبل انتخابات مجلس الإدراة الحالي حيث تواصل أحد المرشحين آنذاك مع وكيل اللاعب لإبداء رغبة النادي الأبيض في استعادة خدمات المغربي من جديد.

موافقة ثانية

أبدى أشرف بن شرقي ترحابا واسعا للمرة الثانية بالعودة من جديد لصفوف الزمالك بشرط التوصل إلى صيغة إتفاق بشأن المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب.

توقفت الاتصالات بين ممثلي الزمالك وأشرف بن شرقي بعد انتخاب مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب لينتقل اللاعب بعدها لتمثيل الريان القطري لمدة موسم واحد.

وعد رجل الأعمال الزملكاوي بضم أشرف بن شرقي

وعلم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على وعد من أحد رجال الأعمال المنتمين بنادي الزمالك بتحمل قيمة راتب المغربي أشرف بن شرقي في حال أراد النادي التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن هناك جلسة جمعت حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي مع المغربي أشرف بن شرقي بتنسيق من هيثم فاروق لاعب الأبيض السابق في قطر خلال شهر فبراير الماضي لإبداء رغبة القلعة البيضاء في الحصول على خدمات المغربي أشرف بن شرقي.

وأوضح المصدر أن تلك الجلسة كان ودية وعلم وقتها حسين لبيب مطالب المغربي أشرف بن شرقي المالية للموافقة على تمثيل النادي الأبيض لفترة جديدة.

بن شرقي

هل فاوض الزمالك أشرف بن شرقي مؤخرًا؟

تواصل موقع دوت الخليج الرياضي مع أحد المصادر المسؤولية بنادي الزمالك لمعرفة حقيقة دخول النادي الأبيض في مفاوضات مجددا مع المغربي أشرف بن شرقي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن الزمالك يرحب بالتعاقد مع أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي وعودته من جديد ولكن القرار النهائي يظل في يد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وأكد المصدر أنه في حال موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على التعاقد مع أشرف بن شرقي فإن النادي سيفتح خطوط التواصل مجددا للتعاقد مع اللاعب والتفاوض بشأن المقابل المادي.

من جانبه علم موقع "دوت الخليج الرياضي" أن هناك أحد رجال الأعمال المنتمين لنادي الزمالك تواصل مؤخرا لتكرار ترحيبه بتحمل راتب المغربي أشرف بن شرقي.

بن شرقي مع الزمالك

ووفقًا لمصدر مطلع علم "دوت الخليج الرياضي" أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تواصلًا بين مسؤولي الزمالك ورشيد شقيق أشرف بن شرقي لبدء المفاوضات الرسمية مع اللاعب المغربي.