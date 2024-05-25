نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي: محمد صلاح وراء رغبتنا في عدم انتقال حمدي وحواش للقطبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، حقيقة انتقال أحمد نادر حواش ومحمد حمدي، ثنائي الفريق البترولي إلى صفوف النادي الأهلي أو نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مدير إنبي: لا نفكر في انتقال حمدي أو حواش للقطبين

قال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتقال محمد حمدي وأحمد نادر حواش للنادي الأهلي أو الزمالك؟ لا نفكر في ذلك، نبحث عن الاحتراف الخارجي لهما".

وأضاف: "نريد تكرار تجربة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مرة واثنين، لأن هناك من يستحق ذلك من اللاعبين المصريين، لذلك لا نفكر في انتقال حمدي أو حواش لأحد الأندية المصرية".

وأتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "لا توجد عروض رسمية لأحمد نادر حواش ومحمد حمدي، هناك فقط عروض من وكلاء اللاعبين لبحث انتقال الثنائي للأهلي والزمالك".