إبراهيم صلاح: تتويج الزمالك بالكونفدرالية جاء عن جدارة واستحقاق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن تتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، جاء عن جدارة واستحقاق بعد مجهود الجميع داخل النادي.

إبراهيم صلاح: كنت متوقع التعادل مع فيوتشر

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت متوقع التعادل مع فيوتشر بعد الفوز بالكونفدرالية وبالطبع كنت أتمنى تحقيق الفوز ولكن يجب تصحيح الوضع في بطولة الدوري بداية من مباراة الاتحاد السكندري لتحسين النتائج".

وأضاف: "يجب على لاعبي الزمالك تصحيح المسار سريعا في بطولة الدوري من أجل تعديل وضع الفريق في جدول الترتيب، وجماهير القلعة البيضاء من حقها الفرحة بالكونفدرالية".

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.