نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسباب الحقيقة وراء الإطاحة بـ تشافي من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصحت تقارير صحفية عن تطورات مثيرة تتعلق برحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب برشلونة، وهو الخبر الذي أعلنه النادي يوم الجمعة الماضي. سبق لبرشلونة أن أعلن في الجمعة نفسها عن إقالة المدرب تشافي هيرنانديز من مهامه.

أسباب إقالة تشافي من تدريب برشلونة

في وقت سابق، أعلن تشافي في يناير أنه سيترك برشلونة بنهاية الموسم الحالي، لكنه تراجع عن هذا القرار بعد التوصل إلى اتفاق مع خوان لابورتا، رئيس النادي، في الشهر الماضي.

ومع ذلك، تغيرت الأمور فجأة بسبب تصريحات تشافي الأخيرة التي أثارت غضب وسخط لابورتا، حيث أشار فيها إلى الوضع المالي للنادي وعدم قدرته على المنافسة بنفس الطريقة كما كان الحال قبل 25 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، التقى تشافي بلابورتا وجهًا لوجه، حيث أخبره الأخير بقرار رحيله، وهو ما اعترض عليه المدرب، لكنه لم يكن لديه خيار سوى قبول القرار.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يرى أن خطط تشافي لا تتناسب مع خطط النادي، وهذا الاعتقاد مشترك بين جميع الأطراف.

من جهة أخرى، يعتزم النادي التعامل مع مسائل التعاقدات واللاعبين المغادرين دون الاعتماد على رأي تشافي، وهو الأمر الذي أثار اعتراض المدرب الذي يرى أنه من الضروري أخذ رأيه في تلك القضايا لضمان استمرارية عملية التدريب بشكل طبيعي.

وبالرغم من أن وداع تشافي لبرشلونة جاء بعد تصريحاته الأخيرة، إلا أن النادي لم يتطرق إلى تفاصيل العقد أو التعويضات المالية المتعلقة بهذا الرحيل.