نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الكرة الإنجليزية، عن موعد مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد، وذلك في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 2023/2024، والتي من المقرر لها أن تقام على ستاد «ويمبلي» العريق بلندن.

على أن ينطلق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي، مساء السبت الموافق 25 مايو 2024.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة النهائية بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

سيتم بث المباراة النهائية مباشرة على قنوات "بي إن سبورتس" beIN Sports HD 1 القطرية.

وجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي "بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم"، قد تأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تخطي عقبة فريق تشيلسي في نصف النهائي.

بينما تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تحقيق فوزًا مثيرًا على كوفنتري، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكل فريق، كما حسمت ركلات الترجيح تأهل اليونايتد إلى النهائي.

