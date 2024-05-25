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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الفنان فتوح أحمد، أن جماهير نادي الزمالك تستحق الفرحة بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

فتوح أحمد: جماهير الزمالك تستحق الفرحة..ومُعجب بأداء مجلس الإدارة

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب منح لاعبي الزمالك حقهم إعلاميا بعد الحصول على بطولة الكونفدرالية، ومجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب يبذل مجهود كبيرا سواء لأعضاء الجمعية العمومية أو مع الجماهير لإسعادهم".



وأضاف: "معجب للغاية بأداء مجلس إدارة نادي الزمالك وتعامله بشكل جيد مع الملفات الشائكة، وتعيين متحدث رسمي أمر رائع".



وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.