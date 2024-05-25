نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن حصول نادي الزمالك على موافقة من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

- حقيقة توقيع نجم الأهلي للزمالك

وأكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي في تصريحات مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" الجميع تحدث عن انتقال لاعب أجنبي من الأهلي ويجلس باستمرار على دكة البدلاء، إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وتابعت:" التوقعات كلها جاءت على المالي أليو ديانج بسبب استبعاده من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، ولكنها إشاعة فقط".

وأشارت:" وكيل شادي رضوان نجم الأهلي السابق، عرضه على إدارة اللاعب ولكن اللاعب ليس على ذمة الأهلي بسبب عدم توثيق عقده بعد عودته من الإعارة".

وواصلت:" كريستو يتبقى له 3 مواسم داخل الأهلي وذلك يعني أن رحيله سيكون عن طريق الإدارة فقط، والحديث عن عبد القادر مجرد إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة".