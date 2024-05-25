جنوى يصعق بولونيا بثنائية في الكالتشيو

جنوى يصعق بولونيا بثنائية في الكالتشيوأنهى جنوى مشواره في الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2023 - 2024، بالفوز على بولونيا بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من "الكالتشيو".

سجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي والبرتغالي فيتينيا هدفي جنوى في الدقيقتين 13 و59، ليرفع الفريق رصيده إلى 49 نقطة بعدما حقق فوزه الثاني عشر ليستقر في المركز الحادي عشر بنهاية المسابقة، بينما ظل بولونيا في المركز الثالث مؤقتا بعدما توقف رصيده عند النقطة 68، حيث تلقى الخسارة السادسة.

وتشهد الجولة اليوم السبت مباراتين، تجمع الأولى بين يوفنتوس وضيفه مونزا، ويلعب في الثانية ميلان مع ضيفه ساليرنيتانا.