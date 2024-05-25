جيرونا ينهي موسماً تاريخياً بسباعية

جيرونا ينهي موسماً تاريخياً بسباعيةاختتم جيرونا موسمه التاريخي محققاً أكبر فوز له في كلّ المسابقات، على حساب ضيفه غرناطة 7-صفر يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم

أنهى جيرونا الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها إريك غارسيا في الدقيقة 30، والأوكرانيان فيكتور تسيهانوف في الدقيقة 33، وإرتيم دوفبيك في الدقيقة (44 من ركلة جزاء).

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق تقدمه بهدف رابع عن طريق تسيهانوف الذي سجل هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة 54، قبل أن يضيف مواطنه دوفبيك هدفه الشخصي الثاني والخامس لجيرونا في الدقيقة 74، ليسجل الأورغوياني كريستيان ستواني الهدف السادس في الدقيقة 78، ثم اختتم دوفبيك الأهداف محرزا السابع لفريقه والثالث له في الدقيقة 90.

ورفع جيرونا رصيده إلى 81 نقطة محتفظا بالمركز الثالث، بعدما حقق انتصاره الثامن والعشرين، بينما ظل غرناطة برصيد 21 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتشهد الجولة اليوم السبت خمس مباريات، حيث يواجه ريال مدريد المتوج باللقب مع ريال بيتيس، وفي بقية المباريات يلتقي أوساسونا مع فياريال، وريال سويسداد وأتلتيكو مدريد، ورايو فاليكانو وأتلتيك بلباو وألميريا وقاديش.