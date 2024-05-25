انت الأن تتابع خبر انطلاق البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية .. السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسفرت قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والتي تنطلق السبت، على ملاعب الأمبرة آية بنت الفيصل بمدينة الحسين للشباب، عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب المنتخبات الأولى لكل من عُمان ولبنان والبحرين، والمنتخبات الثانية لقطر والسعودية.

كما وجاءت المنتخبات الأولى لقطر والسعودية، والثانية لعُمان ولبنان والبحرين والسعودية في المجموعة الثانية.

كما أسفرت قرعة بطولة السيدات عن تواجد المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب قطر الأول، والمنتخبات الثانية للبحرين والسعودية ولبنان.

وحل المنتخب الوطني الثاني إلى جانب منتخب قطر الثاني، والمنتخبات الأولى للبنان والبحرين والسعودية في المجموعة الثانية .