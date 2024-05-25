الرياضة

أزمة جديدة بين الأهلي وانبي بسبب حمدي فتحي.. وموقف الـ3 صفقات

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أحمد جودة - القاهرة -  

تراقب إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، بعد اللاعبين الموهوبين في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لضهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.

- تفاصيل صدام الأهلي وانبي

وأكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي في تصريحات مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" إنبي كان يضع بند إعادة بيع في عقد حمدي فتحي والنادي الأهلي".

وتابعت:" إلى الآن لم يحصل نادي إنبي على أي أموال لأنه يحصل على مستحقاته من صافي الصفقة بعد خصم المبلغ الذي دفعه المارد الأحمر حين تعاقد مع حمدي فتحي".

وأوضحت:" الأهلي تعاقد مع فتحي بقيمة 30 مليون جنيه سوف يستردها على ثلاثة اقساط تك تحصيل أولها بقيمة مليون و150 الف دولار".

وأشارت:" إنبي سيحصل على قسط من مستحقاته بعد وصول الأموال إلى خزينة الأهلي ثم جزء أخر السنة القادمة".

وأختتمت:" إدارة الأهلي لم تدخل في أي مفاوضات سواء رسمية أو ودية مع إنبي لضم الثلاثه أسماء المتداولين، وأولهم محمد حمدي".
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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