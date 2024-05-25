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أحمد جودة - القاهرة -



كشف ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أسلوب اللعب الذي سيعتمد عليه فريق الترجي التونسي أمام القلعة الحمراء، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

نجم الأهلي السابق يكشف أسلوب لعب الترجي أمام المارد الأحمر في نهائي دوري أبطال إفريقيا



وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ميجيل كاردوسو، المدير الفني للترجي التونسي سيخوض مباراة الأهلي اليوم بنفس الفكر، وبنفس التنظيم، والتحفظ الدفاعي، إلا في عدد قليل من المباريات، فهو يعمل على عدم استقبال أهداف".



وأضاف: "الترجي يستطيع بفرصة واحدة أن يجعل الأمور صعبة على الأهلي، ففريق صن داونز أهدر أمامهم العديد من الفرص، لكنهم سجلوا الهدف من فرصة واحدة".



وتابع: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي سيضع الخطة والتشكيل المناسب للأهلي أمام الترجي، فهو يحب تواجد الجماهير في الملعب، وسيعمل على الاستحواذ بجانب صناعة الفرص".



وأكمل: "لاعبو النادي الأهلي جاهزون للمباراة، ولا أفضل لاعب على آخر، وكولر وضع حساباته للمباراة ومتأكد أن اللاعب الذي سيشارك سيؤدي بشكل جيد".



واختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الكرات الثابتة نقطة قوة لفريق الترجي، والأهلي نجح في تحجيم ذلك في مباراة الذهاب، ولكن يجب أن يكون التركيز أكبر في مباراة الإياب".