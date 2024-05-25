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أحمد جودة - القاهرة -

طالب حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، بوضع حد لدخول بعض العائلات والأطفال مقصورة الصحفيين.

رئيس النقاد الرياضيين: مقصورة الصحفيين أصبحت للعائلات والأطفال ولا بد من تدخل

وقال خلف الله خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن مقصورة الصحفيين خلال الفترة الأخيرة أصبحت للعائلات والأطفال في مظهر غير لائق.

وأضاف، غير المعقول أن يتواجد في مقصورة الصحفيين أشخاص ليس لهم علاقة بالمهنة، مؤكدا بأن هؤلاء الأشخاص هم سبب أزمة نهائي الكونفدرالية.

وأكمل، لا بد أن يمارس الصحفي عمله بشكل كامل داخل مقصورة الصحفيين، ولا يسمح بدخول أي شخص سوى الذي يحمل هوية الصحفي.

