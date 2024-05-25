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أحمد جودة - القاهرة -

حسم العميد محمود القاضي مسؤول تأمين النهائي الإفريقي والتي ستقام اليوم السبت بين الأهلي والترجي، على ستاد القاهرة الدولي.

مسؤول تأمين مباراة الأهلي والترجي يحسمها: دخول الصحفيين والمصورين من بوابة الفروسية

وقال القاضي خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن دخول الصحفيين والمصورين من بوابة الفروسية المجاور لنادي الزهور.

وتابع: «جمهور الأهلي الذي يحمل تذاكر الدرجة الثالثة شمال والدرجة الثانية موحدة سيدخلون من بوابة صلاح سالم، المطلة على دار المدرعات».

وواصل: «مدرج الدرجة الثالثة يمين مخصص له بوابة طريق النصر، وهي البوابة المطلة بين النصب التذكاري ونادي الزهور».

وأكمل: «سيتم استقبال الجماهير من الثانية ظهرًا حتى قبيل انطلاق المباراة في الثامنة مساء

وتابع، هناك خطة خاصة بعد نهاية المباراة وأثناء الاحتفال في ملعب المباراة، عقب التتويج بالبطولة، حتى لا يحدث أي أمر خارج عن السياق، والظهور بالشكل اللاقئ للأهلي ودولة مصر.

