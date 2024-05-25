نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيد الكاميرا.. دليل جديد يكشف حقيقة أزمة الشناوي وشوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لخوض مواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وانتهت أحداث مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.



- حقيقة صدام شوبير والشناوي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس في لقطات، حقيقة التعامل والعلاقة بين ثنائي النادي الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير بسبب مشاركة الأخير بصقة أساسية الفترة الأخيرة".

وتابع:" ثلاثي حراس المرمى، الشناوي وشوبير ومصطفى مخلوف ظهروا في مقطع فيديو خاص داخل المران الأخير للمارد الأحمر قبل مواجهة الترجي، بمظهر لا يعكس حقيقة ما يتردد عن وجود أي أزمة".

وواصل:" الشناوي وشوبير كانوا يتحدثون بمداعبة خلال المران وتقديم بعض النصائح إلى شوبير ومخلوف".

واختتم:" لاعبي الأهلي ظهروا بتركيز شديد وهدوء وتفاؤل كبير واللاعبين يعيشون المباراة دون شد عصبي، وإصرار على حسم اللقب".

