الرياضة

"يعاني نفسيا".. نجم الزمالك يفاجئ محمد الشناوي

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أحمد جودة - القاهرة -  

يواجه محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، انتقادات واسعة بعد تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نظيره نادي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورد الشناوي على أحد الأسئلة الصحفية التي تتحدث عن وجود أزمة داخل الأهلي، ببعض الكلمات التي جاء بها إتهام للصحفيين المصريين بافتعال الأزمات.

- إسماعيل يوسف يتحدث عن أزمة الشناوي

وأكد إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" متعجب من رد فعل الشناوي في المؤتمر الصحفي وتصريحه المثير للجدل".

وتابع:" الفترة الأخيرة من الواضح أنه مضغوط وتأثر نفسيا بشكل واضح".

وواصل:" توقيت التصريح هو سبب الأزمة، ولكن بالطبع التصريح يدل على وجود تراكمات داخل اللاعب بسبب عدم المشاركة".
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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