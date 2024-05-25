نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يعاني نفسيا".. نجم الزمالك يفاجئ محمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتقادات واسعة بعد تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نظيره نادي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورد الشناوي على أحد الأسئلة الصحفية التي تتحدث عن وجود أزمة داخل الأهلي، ببعض الكلمات التي جاء بها إتهام للصحفيين المصريين بافتعال الأزمات.

- إسماعيل يوسف يتحدث عن أزمة الشناوي

وأكد إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" متعجب من رد فعل الشناوي في المؤتمر الصحفي وتصريحه المثير للجدل".

وتابع:" الفترة الأخيرة من الواضح أنه مضغوط وتأثر نفسيا بشكل واضح".

وواصل:" توقيت التصريح هو سبب الأزمة، ولكن بالطبع التصريح يدل على وجود تراكمات داخل اللاعب بسبب عدم المشاركة".

