نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي إفريقيا.. موعد توزيع تذاكر مشجعي الترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الترجي التونسي لمواجهة نظيره الأهلي وذلك في مباراة إياب دور النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ليكون الحسم في استاد القاهرة الدولي.

وأعلن نادي الترجي بدء توزيع التذاكر الخاصة بالمباراة على مشجعيه في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، أمام بوابة قاعة المؤتمرات في استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والتاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط.

