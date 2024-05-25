تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الترجي التونسي لمواجهة النادي الأهلي، مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب على ملعب رادس بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي غدا السبت على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتمام الساعة 6 بتوقيت تونس.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتحديدا عبر beIN Sports HD 6.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد بن حميده، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز.