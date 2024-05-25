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أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق الرجاء البيضاوي تألقه في الدوري المغربي للمحترفين هذا الموسم، محققًا انتصارًا كبيرًا على نهضة بركان بنتيجة (3-0) في المباراة التي أُقيمت اليوم الجمعة على ملعب برشيد.

بعد خسارة الكونفدرالية.. نهضة بركان ينقاد لهزيمة ثقيلة على يد الرجاء

افتتح الجزائري يسري بوزوق التسجيل للرجاء في الدقيقة 33، بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء وتسديدها بدقة بعيدًا عن متناول الحارس حمزة حمياني.

وأضاف المدافع عبد الله خفيفي الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 63. وعلى الرغم من محاولات نهضة بركان تقليص الفارق، عاد النجم يسري بوزوق ليسجل الهدف الثالث من زاوية شبه مستحيلة في الدقيقة 82.

بفضل هذا الفوز، رفع الرجاء رصيده إلى 63 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي المتصدر. في المقابل، تجمد رصيد نهضة بركان عند 46 نقطة في المركز الثالث.

تألق يسري بوزوق بثنائيته في المباراة، مما رفعه إلى صدارة هدافي الدوري المغربي برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع إسماعيل خافي مهاجم إتحاد طنجة. كما تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، حيث نال تحية كبيرة وتصفيقًا حارًا من جماهير النادي.