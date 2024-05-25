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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، بدأ في البحث عن بديل للاعب الفريق الأول لكرة القدم، الألماني توني كروس، عقب قراره بالاعتزال.

3 أسماء تعوض توني كروس في ريال مدريد

وأعلن النادي الملكي، الاسبوع الماضي أن توني كروس سيعتزل كرة القدم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024 هذا الصيف، معلنًا تعليق حذائه.

من المقرر أن تكون المباراة المقبلة لريال مدريد ضد ريال بيتيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني، هي الأخيرة لتوني كروس على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حدد ثلاثة بدائل محتملة لتعويض رحيل كروس، بهدف تعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسماء المرشحة هي جواو كيميش لاعب بايرن ميونخ الألماني، ونيكولو باريلا لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وإبراهيم سانجار لاعب آيندهوفن الهولندي، حيث يُعتبر هؤلاء اللاعبون قادرين على ملء الفراغ الذي سيتركه كروس في الفريق.