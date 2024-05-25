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أحمد جودة - القاهرة - في ليلة احتفال فريق الهلال بتتويجه بلقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، على ملعب "المملكة آرينا"، فتح القائد سلمان الفرج الباب أمام احتمالية رحيله عن "الزعيم" بنهاية الموسم الحالي.

سلمان الفرج يعلق على مستقبله مع الهلال

وفي تصريحاته عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، أعرب الفرج عن عدم معرفته بمستقبله حتى الآن، معربًا عن رغبته الشديدة في البقاء مع الهلال، وذلك لأنه يشعر بالسعادة الكبيرة في هذا النادي.

وأكد الفرج أهمية رضا جماهير الهلال بالنسبة له، مؤكدًا أنهم الأساس في تحقيق جميع الإنجازات المحلية والقارية، وأشاد بدعمهم المستمر له على مدى السنوات الماضية.

وحول سر تفوق الهلال في الموسم الحالي، أشار الفرج إلى أهمية الجماهير التي تطالب الفريق دائمًا بتحقيق البطولات، وأيضًا إلى العمل الرائع داخل النادي في قطاع كرة القدم.

وعن التحديات التي واجهها، أكد الفرج على صعوبة الموسم الحالي بسبب الظروف الاستثنائية، مؤكدًا على أهمية تحقيق الألقاب وثبات مستوى الفريق في ظل هذه الظروف.

وختم الفرج حديثه بالتأكيد على أن اللعب كبديل لا يقل أهمية عن اللعب كأساسي، وأن تحقيق الإنجازات يمنحه شعورًا بالسعادة والرضا، بغض النظر عن دوره في الملعب.