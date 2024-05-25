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أحمد جودة - القاهرة - قام رئيس برشلونة، خوان لابورتا، بمشاورة بعض لاعبي الفريق بشأن اختيار مدرب جديد للفريق في الموسم القادم، بعد إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه كمدرب.

بعد إقالة تشافي.. لابورتا يناقش لاعبي برشلونة حول هوية المدرب الجديد للبلوجرانا

أكدت تقارير الجمعة أن هانزي فليك، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ، هو المرشح الأبرز لتولي هذا المنصب في برشلونة، حيث توصل النادي الكتالوني إلى اتفاق معه لتوقيع عقد يمتد لمدة عامين مع خيار التمديد.

وفي هذا السياق، تحدث لابورتا مع لاعبين ألمان، إلكاي جوندوجان وأندريه تير شتيجن، حول رأيهم في فليك كمدرب، حيث عمل معهما سابقًا في المنتخب الوطني.

وتوصل لابورتا وديكو، المدير الرياضي، إلى استنتاج مشترك بأن فليك ليس فقط مدربًا ممتازًا فنيًا، بل يتمتع أيضًا بصفات إنسانية مهمة، مما يجعله شخصية مثالية لإدارة غرفة تغيير الملابس.

وعبّر شتيجن عن تقديره الكبير لفليك كشخص وكمدرب، فيما وصفه جوندوجان بأنه شخصية عظيمة ومدرب ممتاز. وأضاف ليفاندوفسكي أن فليك شخص جيد جدًا، مما يبرز الثقة الكبيرة في قدراته وشخصيته.