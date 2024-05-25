تير شتيجن ينفي تورطه في إقالة تشافي من منصبه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحارس الألماني أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عن تصريحاته للرد على الشائعات التي تداولت حول احتمالية انزعاج اللاعبين من المدرب السابق للفريق، تشافي هيرنانديز.

تيرشتيجن ينفي تورطه في إقالة تشافي من منصبه

ذكرت شبكة "RadioCAT" الكتالونية بأن تير شتيجن طلب اجتماعًا مع مسؤولي النادي للتعبير عن قلق الفريق بعد هزيمته أمام جيرونا (4-2) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأشارت إلى أنه أبلغ الإدارة بوجود استياء بين اللاعبين، الذين شعروا بأنهم تعرضوا لانتقادات من تشافي علانية.

وبعد إقالة تشافي، خرج تير شتيجن لنفي القصة التي تداولتها الشبكة.

وقام الحارس البلوجرانا بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، أكد فيها: "التقرير الذي تم نشره يهاجم قيمي الشخصية مباشرة، ولن أسمح لأي شخص باستخدام اسمي لزرع الضغينة بناءً على معلومات غير صحيحة".

وأضاف: "إذا كان هناك أي شيء أود مشاركته أو إبلاغه، سأكون دائمًا مباشرًا تمامًا مع الشخص المعني".