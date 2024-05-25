عاجل.. مانشستر يونايتد يحسم مصير تين هاج

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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي مانشستر يونايتد إقالة المدير الفني الهولندي إريك تين هاج بعد المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي. يستعد فريق الشياطين الحمر لمواجهة غريمه مانشستر سيتي في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي يوم السبت.

مانشستر يونايتد يحسم مصير تين هاج

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن إقالة تين هاج تم اتخاذها بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، حيث لن يتأثر قرار النادي بالفوز أو الخسارة في المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر داخل النادي أكدت أن حتى الفوز بالكأس لن يكون كافيًا لإنقاذ مستقبل تين هاج، مما يجعل استبدال المدرب خطوة حيوية في استراتيجية السير جيم راتكليف وفريقه.

من جانبها، أبدت الصحيفة محاولاتها للتواصل مع مسؤولي مانشستر يونايتد للحصول على تعليق حول هذا القرار، لكن النادي رفض التعليق على الأمر.

ووفقًا لتقارير عدة، فإن مانشستر يونايتد قد حدد عددًا من البدائل المحتملة لتولي منصب المدير الفني، ومن بينهم توماس توخيل، ماوريسيو بوكيتينو، كيران ماكينا، جراهام بوتر، وتوماس فرانك.