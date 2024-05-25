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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت، بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش في مدينة مانشستر، والتي تمتد من 22 إلى 26 مايو الحالي، مع جوائز مالية تصل إلى 75 ألف دولار لكل من الرجال والسيدات.

اليوم.. انطلاق نصف نهائى بطولة مانشستر للاسكواش بـ 4 مواجهات مصرية

حقق خمسة لاعبين مصريين التأهل إلى دور النصف النهائي، وهم: فارس الدسوقي، نور الطيب، روان العربي، سلمى هاني، ويوسف إبراهيم.

أما المباريات المقررة للمصريين في دور النصف النهائي، فهي كالتالي:

نور الطيب ضد روان العربي

سلمى هاني ضد الإنجليزية جورجينا كيندي

يوسف إبراهيم ضد الويلزي جويل مكين

فارس الدسوقي ضد جريج لوبان

تحمل اللاعبة المصرية نور الطيب، التي حققت اللقب في النسخة الماضية، وزوجها علي فرج، ألقاب البطولة السابقة.

وشهدت البطولة مشاركة أربعة لاعبين في فئة الرجال، وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، فارس الدسوقي، ومحمد الشربيني، بينما شاركت ست لاعبات في فئة السيدات، وهن: نور الطيب، فريدة محمد، روان العربي، سلمى هاني، نور أبو المكارم، وهيا علي.