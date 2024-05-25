نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من سيد عبد الحفيظ على أزمة الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثارت تصريحات محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدلا واسعا بسبب رده الذي وصف بالعنيف على أحد الصحفيين الذي استفسر عن وجود أزمة داخل القلعة الحمراء في الفترة الحالية.

واستنكرت رابطة الصحفيين تصريحات الشناوي، والذي فسرت أنها اتهام للصحافة المصرية بافتعال المشاكل والأزمات داخل الأهلي.

- عبد الحفيظ يتحدث عن تصريحات الشناوي

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" الشناوي لك يسئ إلى أي شخص في حديثه".

وتابع:" الصحفيين تحدثوا بعد المؤتمر بساعة أين الاعتراضات خلال المؤتمر إذا كان الأمر بهذا الشكل".

وأشار:" نفس الصحفيين المتواجدين الآن هما اللي كانوا موجودين من سنين بيتشتموا بأمهاتهم، وف شكلهم خلقة ربنا، ومحدش كان بيفتح بوقه، ويصفون قائد الأهلي بعدم الخلق".

وتابع:" رد الشناوي كان سريع جدا، هذا خطأ ولكن كل الاحترام للصحافة المصرية وكلامي لا يعني أن تصرف لللاعب صحيح".

