نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدام أول بين جوميز وناصر ماهر بعد سقوط الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة صادمة بعد الفشل في تحقيق القوز بالمباراة الأخيرة أمام نظيره فيوتشر، في الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

- جوميز يعنف ناصر ماهر

وأكد الناقد الرياضي هاني عصام مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" جوميز قام بالانفعال على دى لاعبي الزمالك بين شوطي مباراة فيوتشر الأخيرة بسبب المستوى".

وتابع:" جوميز قرر خوض مران صباح اليوم وتم إلغاؤه فترة الضهر، والسبب أثار تعجب الجميع، وجوميز قال للاعبين أي لاعب يشعر باجهاد أو يشعر باحتياجه إلى راحة لا يشارك في مران اليوم السبت".

وأشار:" قرار جوميز جاء بسبب استياءه من المستوى الذي ظهر به مؤخرا، والمدرب يرغب في الاستمرار مع الأبيض، وشعر أن اللاعبين فقدوا الأمل في البطولة".

وواصل:" جوميز تحدث بنبرة شديدة ما مع ناصر ماهر بسبب حصوله على فترة راحة مناسبة ولكن ظهر في مواجهة فيوتشر دون تركيز داخل الملعب، كما أن شعر المدرب بالغضب بعد تصريح أحد مسؤولو الزمالك عن رحيل نداي الذي يلعب أساسي الآن قبل نهاية الموسم

