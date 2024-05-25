نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولهم شيكابالا.. 3 قائدين يقتربوا من الرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، على حسم ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، للوقوف على احتياحات الأبيض للموسم القادم.

وتخطط إدارة الفارس الأبيض لحل أزمة القيد الأخيرة قبل موعد بداية الميركاتو الصيفي، لتتمكن من تدعيم صفوف الفريق.

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وأكد هاني عصام الناقد الرياضي في تصريحاته مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف ستشهد أسماء كبيرة وأحد قادة الفريق الأول، مثل محمود علاء ومحمد أشرف روقا".

وأردف:" صبحي سوف يستمر داخل الزمالك ولكن فرص عواد لم تحسم بشكل حاسم حتى الآن، وهناك اتجاه للاستغناء عن خدمات يوسف أوباما، بسبب تواجد الثلاثي ناصر ماهر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي".

وأوضح:" يوجد اتجاه مشترك بين الإدارة وجوميز لعدم تواجد شيكابالا داخل القائمة بسبب عدم الاحتياج لخدماته ووجود العديد من البدلاء له"

وأكمل:" توجد مفاوضات لإقناع شيكابالا بالاكتفاء بما حققه مع الفريق بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، والاعتزال نهاية الموسم".

