نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب جديد داخل غرفة ملابس الزمالك بسبب شيكابالا وشرط وحيد للتوقيع مع ديانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ارتبط اسم النجم المالي أليو ديانج، لاهب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل إلى صفوف غريمه التقليدي والأزلي نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعمل مسؤولي الزمالك بقوة، لحسم أزمة إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، بسبب مستحقات المغربي خالد بو طيب.

- حقيقة مفاوضات الزمالك وديانج

واسترسل:" شيكابالا جدد عقده منذ 3 أشهر اي قبل التعاقد مع جوميز وهو شاهد مستوى جميع اللاعبين وسيحسم بمفرده ملف الراحلين".

وأشار:" جوميز غاضب جدا من الصفقات الجديدة ولم ينجح بعضهم في كسب ثقة المدير الفني".

وتابع:" لاعبي الزمالك غاضبون من شيكابالا بسبب كواليس التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، خاصة وقت رفع الكأس ومجلس الإدارة وجوميز تدخلوا لإنهاء الأمر، وديانج لم يوقع ولكنه عرض على الزمالك من جانب وكلاء".

وأختتم:" إدارة الزمالك اتخذت قرار بغدم التعاقد مع لاعبين من الأهلي إلى بعد استغناء الفريق عنه فقط، وسيتم الاتصال بمسؤولي الأحمر لمعرفة موقفهم من أي لاعب".

